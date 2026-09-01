US Open — 2026, мужчины: расписание матчей на 1 сентября

Сегодня, 1 сентября, и в ночь на 2 сентября по московскому времени в Нью-Йорке, США, продолжится розыгрыш хардового турнира «Большого шлема» US Open – 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня турнира в мужском одиночном разряде.

Теннис. US Open – 2026. 1-й круг. Расписание матчей на 1 сентября (частичное), мужчины:

18:00. Франсиско Комесанья (Аргентина) – Флавио Коболли (Италия);

18:00. Филип Мисолич (Австрия) – Франсиско Серундоло (Аргентина);

19:30. Камилло Уго Карабельи (Аргентина) – Ян-Леннард Штруфф (Германия);

19:30. Артур Фери (Великобритания) – Лоренцо Музетти (Италия);

20:00. Тейлор Фриц (США) – Дарвин Бланш (США);

21:00. Рафаэль Ходар (Испания) – Танаси Коккинакис (Австралия);

0:00. Андреа Гуэрьерри (Италия) – Алекс де Минор (Австралия);

2:00. Адольфо Даниэль Вальехо (Парагвай) – Гаэль Монфис (Франция);

3:30. Александр Зверев (Германия) – Лоренцо Сонего (Италия).