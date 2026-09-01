US Open — 2026, женщины: расписание матчей на 1 сентября

Сегодня, 1 сентября, и в ночь на 2 сентября по московскому времени в Нью-Йорке, США, продолжится розыгрыш хардового турнира «Большого шлема» US Open – 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня турнира в женском одиночном разряде.

Теннис. US Open – 2026. 1-2-й круг. Расписание матчей на 1 сентября (частичное), женщины:

18:00. Юлия Путинцева (Казахстан) – Белинда Бенчич (Швейцария);

18:00. Ти Фродин (США) – Елена Рыбакина (Казахстан);

18:30. Мэдисон Киз (США) – Алина Корнеева (Россия);

19:30. Дарья Касаткина (Австралия) – Паула Бадоса (Испания);

20:00. Мирра Андреева (Россия) – Джаниче Чен (Индонезия);

20:00. Анастасия Потапова (Австрия) – Дарья Семенистая (Латвия);

21:30. Ива Йович (США) – Магдалена Френх (Польша);

2:00. Зейнеп Сёмнез (Турция) – Кори Гауфф (США);

4:00. Мэри Стояна (США) – Александра Эала (Филиппины).