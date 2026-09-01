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Алькарас рассказал о состоянии своего запястья после первого матча на US Open — 2026

Алькарас рассказал о состоянии своего запястья после первого матча на US Open — 2026
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о состоянии своего запястья после первой победы на US Open – 2026. Ранее испанец обыграл российского теннисистка Романа Сафиуллина со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

US Open (м). 1-й круг
31 августа 2026, понедельник. 20:35 МСК
Роман Сафиуллин
99
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		4 4
6 		6 6
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Запястье больше не болит. Я чувствую себя прекрасно. Не знаю, как это выглядело со стороны, но по собственным ощущениям я бил по мячу как обычно. Я играл в свой привычный теннис, рука и запястье чувствовали себя отлично. Конечно, в ближайшие дни и перед матчами я буду соблюдать осторожность, но я очень счастлив, что наконец-то не чувствую боли в запястье», – приводит слова Алькараса Punto de Break.

Алькарас пропустил более трёх месяцев игрового сезона из-за повреждения запястья