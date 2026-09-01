Алькарас рассказал о состоянии своего запястья после первого матча на US Open — 2026

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о состоянии своего запястья после первой победы на US Open – 2026. Ранее испанец обыграл российского теннисистка Романа Сафиуллина со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

«Запястье больше не болит. Я чувствую себя прекрасно. Не знаю, как это выглядело со стороны, но по собственным ощущениям я бил по мячу как обычно. Я играл в свой привычный теннис, рука и запястье чувствовали себя отлично. Конечно, в ближайшие дни и перед матчами я буду соблюдать осторожность, но я очень счастлив, что наконец-то не чувствую боли в запястье», – приводит слова Алькараса Punto de Break.

Алькарас пропустил более трёх месяцев игрового сезона из-за повреждения запястья