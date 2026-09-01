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Фис — о поражении от Циципаса: некоторые аспекты игры складывались не в мою пользу

Фис — о поражении от Циципаса: некоторые аспекты игры складывались не в мою пользу
Комментарии

11-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис не стал связывать поражение в матче первого круга US Open – 2026 c греком Стефаносом Циципасом (6:4, 6:7 (3:7), 1:6, 4:6) с психологическим давлением или усталостью после затяжной серии турниров.

US Open (м). 1-й круг
31 августа 2026, понедельник. 18:10 МСК
Стефанос Циципас
53
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		7 7 6 6
6 		6 3 1 4
             
Артюр Фис
11
Франция
Артюр Фис
А. Фис

«Если бы на мне было давление, думаю, я довольно плохо начал бы матч. Но я чувствовал