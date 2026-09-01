Фис — о поражении от Циципаса: некоторые аспекты игры складывались не в мою пользу

11-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис не стал связывать поражение в матче первого круга US Open – 2026 c греком Стефаносом Циципасом (6:4, 6:7 (3:7), 1:6, 4:6) с психологическим давлением или усталостью после затяжной серии турниров.

«Если бы на мне было давление, думаю, я довольно плохо начал бы матч. Но я чувствовал