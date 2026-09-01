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Фото: Наоми Осака вышла на матч US Open в образе, вдохновлённом Алленом Айверсоном

Фото: Наоми Осака вышла на матч US Open в образе, вдохновлённом Алленом Айверсоном
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Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака вышла на матч первого круга Открытого чемпионата США – 2026 в наряде, вдохновлённом стилем известного американского баскетболиста Аллена Айверсона. В стартовой встрече турнира Осака обыграла россиянку Анастасию Захарову со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:3).

US Open (ж). 1-й круг
01 сентября 2026, вторник. 05:25 МСК
Наоми Осака
13
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		7 7
6 6 		6 3
         
Анастасия Захарова
101
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова

Фото: Patrick Smith/Getty Images

Японка появилась на корте для вечернего матча US Open в чёрном платье с серебристыми вставками, украсив голову тонкими косичками и повязкой, имитируя причёску Айверсона во время его и