Фото: Наоми Осака вышла на матч US Open в образе, вдохновлённом Алленом Айверсоном

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака вышла на матч первого круга Открытого чемпионата США – 2026 в наряде, вдохновлённом стилем известного американского баскетболиста Аллена Айверсона. В стартовой встрече турнира Осака обыграла россиянку Анастасию Захарову со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:3).

Фото: Patrick Smith/Getty Images

Японка появилась на корте для вечернего матча US Open в чёрном платье с серебристыми вставками, украсив голову тонкими косичками и повязкой, имитируя причёску Айверсона во время его и