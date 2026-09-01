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«Наверно, из-за большого роста». Хачанов рассказал, почему любит баскетбол

«Наверно, из-за большого роста». Хачанов рассказал, почему любит баскетбол
Комментарии

50-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, почему любит баскетбол, отметив, что занимался этим видом спорта ещё во время школы.

– Карен, почему у тебя такая любовь к баскетболу?
– Это ещё со школы началось. Наверно, из-за большого роста. Я тогда уже занимался теннисом, но в школьные годы вместе со своим лучшим другом играли просто так и в разных соревнованиях принимали участие, просто в удовольствие.

– Ты и сейчас продолжаешь интересоваться им?
– Я сл