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Мирра Андреева — Джаниче Чен: онлайн-трансляция матча 1-го круга US Open — 2026 началась

Мирра Андреева — Джаниче Чен: онлайн-трансляция матча 1-го круга US Open — 2026 началась
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Стартовал первый матч чемпионки «Ролан Гаррос» — 2026 пятой ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой на US Open — 2026. В первом круге россиянка сразится с представительницей Индонезии Джаниче Чен, занимающей 36-ю строчку мирового рейтинга.

US Open (ж). 1-й круг
01 сентября 2026, вторник. 22:50 МСК
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Джаниче Чен
36
Индонезия
Джаниче Чен
Д. Чен

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Джаниче Чен в первом круге US Open — 2026. Андреева ведёт 1-0 по личным встречам. Она выиграла у Чен совсем недавно, в третьем круге Цинциннати в середине августа — 6:1, 7:6 (7:5).

Открытый чемпионат США — 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.