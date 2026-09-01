Мирра Андреева — Джаниче Чен: онлайн-трансляция матча 1-го круга US Open — 2026 началась

Стартовал первый матч чемпионки «Ролан Гаррос» — 2026 пятой ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой на US Open — 2026. В первом круге россиянка сразится с представительницей Индонезии Джаниче Чен, занимающей 36-ю строчку мирового рейтинга.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Джаниче Чен в первом круге US Open — 2026. Андреева ведёт 1-0 по личным встречам. Она выиграла у Чен совсем недавно, в третьем круге Цинциннати в середине августа — 6:1, 7:6 (7:5).

Открытый чемпионат США — 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.