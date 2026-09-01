«Он остаётся опасным соперником для любого». Стэн Вавринка — о Новаке Джоковиче

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Теннис
US Open (м). 1-й круг
18:10
Ф. Комесанья
–
Ф. Коболли
6:3
6:2
3:6
4:6
3:3
5-й сет
20:45
Т. Фриц
–
Д. Бланш
6:3
6:2
3:1
3-й сет
21:50
Н. Басаваредди
–
Т. Скулкейт
1:2
1-й сет
21:50
Ф. Мисолич
–
Ф. Серундоло
1:1
1-й сет
21:50
Д. Суини
–
К. Муте
2:1
1-й сет
21:55
М. Беллуччи
–
Ж. Пирош
1:2
1-й сет
23:20
К. Уго Карабельи
–
Я. Штруфф
Не начался
23:20
З. Бергс
–
К. Табернер
Не начался
23:20
А. Фери
–
Л. Музетти
Не начался
23:50
Й. де Йонг
–
Ф. Пассаро
Не начался
00:50
Х. Серундоло
–
А. Жа
Не начался
00:50
Р. Ходар
–
Б. Юньчаокэтэ
Не начался
01:20
А. Молчан
–
Б. Бонзи
Не начался
01:20
З. Свайда
–
Д. Альтмайер
Не начался
01:20
Ф. Марожан
–
М. Чжэн
Не начался
02:00
А. Вальехо
–
Г. Монфис
Не начался
02:50
Я. Хоински
–
Б. ван де Зандсхулп
Не начался
03:20
М. Гирон
–
И. Бусе
Не начался
03:30
А. Зверев
–
Л. Сонего
Не начался
03:50
А. Гуэррьери
–
А. де Минор
Не начался
US Open (ж). 1-й круг
18:40
М. Киз
–
А. Корнеева
7:5
6:4
Окончен
21:50
М. Саккари
–
Р. Монтгомери
1:2
1-й сет
21:50
Л. Гавличкова
–
А. Бондарь
1:1
1-й сет
21:50
Г. Кнутсон
–
Е. Лис
2:1
1-й сет
21:50
Ю. Стародубцева
–
Э. Зайдель
3:1
1-й сет
21:50
Т. Фродин
–
Е. Рыбакина
2:2
1-й сет
21:55
Ю. Путинцева
–
Б. Бенчич
0:3
1-й сет
22:25
М. Андреева
–
Д. Чен
Не начался
23:20
А. Олейникова
–
Р. Брантмайер
Не начался
23:20
Д. Касаткина
–
П. Бадоса
Не начался
23:50
А. Потапова
–
Д. Семенистая
Не начался
23:50
Д. Видьманова
–
Д. Бузас Манейро
Не начался
23:50
Т. Мария
–
Е. Остапенко
Не начался
01:20
А. Рус
–
Л. Жанжан
Не начался
01:20
К. Кеведо
–
Э. Мертенс
Не начался
01:20
И. Йович
–
М. Френх
Не начался
01:50
Н. Бартунькова
–
М. Шериф
Не начался
02:00
З. Сёнмез
–
К. Гауфф
Не начался
02:50
М. Линетт
–
Ф. Джонс
Не начался
04:00
М. Стояна
–
А. Эала
Не начался
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