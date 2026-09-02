Александр Зверев в пяти сетах обыграл Лоренцо Сонего и вышел во второй круг US Open — 2026
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Вторая ракетка мира немец Александр Зверев вышел во второй круг US Open — 2026. В стартовом матче турнира он обыграл представителя Италии Лоренцо Сонего (89-й в рейтинге ATP) со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (7:9), 7:5, 6:4.
US Open (м). 1-й круг
02 сентября 2026, среда. 04:05 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|6 7
|7
|6
|
|6
|7 9
|5
|4
89
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Теннисисты провели на корте 4 часа 55 минут. Зверев сделал 12 эйсов и допустил восемь двойных ошибок, реализовав при этом 5 брейк-пойнтов из 22. Сонего 16 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки, реализовав три брейк-пойнта из пяти возможных.
Следующим соперником Зверева на US Open станет француз Кенте