Александр Зверев в пяти сетах обыграл Лоренцо Сонего и вышел во второй круг US Open — 2026

Вторая ракетка мира немец Александр Зверев вышел во второй круг US Open — 2026. В стартовом матче турнира он обыграл представителя Италии Лоренцо Сонего (89-й в рейтинге ATP) со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (7:9), 7:5, 6:4.

Теннисисты провели на корте 4 часа 55 минут. Зверев сделал 12 эйсов и допустил восемь двойных ошибок, реализовав при этом 5 брейк-пойнтов из 22. Сонего 16 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки, реализовав три брейк-пойнта из пяти возможных.

Следующим соперником Зверева на US Open станет француз Кенте