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Александр Зверев — Лоренцо Сонего, результат матча 2 сентября 2026, счёт 3:2, первый круг US Open — 2026

Александр Зверев в пяти сетах обыграл Лоренцо Сонего и вышел во второй круг US Open — 2026
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Вторая ракетка мира немец Александр Зверев вышел во второй круг US Open — 2026. В стартовом матче турнира он обыграл представителя Италии Лоренцо Сонего (89-й в рейтинге ATP) со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (7:9), 7:5, 6:4.

US Open (м). 1-й круг
02 сентября 2026, среда. 04:05 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		3 6 7 7 6
4 		6 7 9 5 4
             
Лоренцо Сонего
89
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего

Теннисисты провели на корте 4 часа 55 минут. Зверев сделал 12 эйсов и допустил восемь двойных ошибок, реализовав при этом 5 брейк-пойнтов из 22. Сонего 16 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки, реализовав три брейк-пойнта из пяти возможных.

Следующим соперником Зверева на US Open станет француз Кенте