«Я просто старалась не запаниковать». Гауфф — о матче с Сёнмез на US Open — 2026
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Чемпионка двух турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала победу над представительницей Турции Зейнеп Сёнмез (53-я в рейтинге WTA) в матче первого круга US Open — 2026. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.
US Open (ж). 1-й круг
02 сентября 2026, среда. 02:15 МСК
53
Зейнеп Сёнмез
З. Сёнмез
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|4
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|6
4
Кори Гауфф
К. Гауфф
«Н