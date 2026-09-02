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«Я просто старалась не запаниковать». Гауфф — о матче с Сёнмез на US Open — 2026

«Я просто старалась не запаниковать». Гауфф — о матче с Сёнмез на US Open — 2026
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Чемпионка двух турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала победу над представительницей Турции Зейнеп Сёнмез (53-я в рейтинге WTA) в матче первого круга US Open — 2026. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

US Open (ж). 1-й круг
02 сентября 2026, среда. 02:15 МСК
Зейнеп Сёнмез
53
Турция
Зейнеп Сёнмез
З. Сёнмез
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

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