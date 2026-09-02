40-летний Гаэль Монфис вошёл в историю US Open
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Бывшая шестая ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис, после победы над парагвайцем Адольфо Даниэлем Вальехо (60-й в рейтинге ATP) (2:6, 6:1, 6:2, 6:0) в первом круге US Open — 2026, вошёл в историю турниров US Open.
US Open (м). 1-й круг
02 сентября 2026, среда. 02:10 МСК
60
Адольфо Даниэль Вальехо
А. Вальехо
Окончен
1 : 3
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311
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Француз стал третьим теннисистом за последние 50 лет, которому удалось одержать победу в матче на US Open в возрасте 40 лет или старше. Ранее это достижение покорялось лишь двукратному чемпиону US Open К