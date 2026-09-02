Несколько матчей на открытых кортах US Open — 2026 были прерваны и перенесены из-за дождя

Несколько матчей на открытых кортах в рамках третьего игрового дня Открытого чемпионата США — 2026 были прерваны и перенесены на 3 августа из-за дождя в Нью-Йорке.

В числе матчей, которые были перенесены: Дарья Касаткина (Австралия) – Паула Бадоса (Испания), Ива Йович (США) – Магдалена Френх (Польша), Андреа Гуэрьерри (Италия) – Алекс де Минор (Австралия).

Одиночный разряд US Open — 2026 стартовал 30 августа и продлится до 14 сентября. Сетку соревнований у мужчин возглавляет чемпион «Ролан Гаррос» — 2026 вторая ракетка мира немец Александр Зверев, у женщин — первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко.