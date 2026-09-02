US Open — 2026, женщины: результаты матчей 1 сентября

С 1 на 2 сентября по московскому времени в Нью-Йорке, США, продолжился розыгрыш хардового турнира «Большого шлема» US Open – 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего игрового дня турнира в женском одиночном разряде.

Теннис. US Open – 2026. 1-2-й круг. Результаты матчей 1-2 сентября (частично) женщины:

Юлия Путинцева (Казахстан) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 4:6, 7:5, 6:3;

Ти Фродин (США) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 3:6, 2:6;

Мэдисон Киз (США) – Алина Корнеева (Россия) – 7:5, 6:4;

Мирра Андреева (Россия) – Джаниче Чен (Индонезия) – 6:2, 6:2;

Анастасия Потапова (Австрия) – Дарья Семенистая (Латвия) – 6:2, 6:2;

Зейнеп Сёмнез (Турция) – Кори Гауфф (США) – 3:6, 4:6;

Мэри Стояна (США) – Александра Эала (Филиппины) – 1:6, 2:6.