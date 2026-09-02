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«Я счастлива». Юлия Путинцева — о победе над Белиндой Бенчич на US Open – 2026

«Я счастлива». Юлия Путинцева — о победе над Белиндой Бенчич на US Open – 2026
Комментарии

84-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева прокомментировала победу над швейцаркой Белиндой Бенчич (12-я в рейтинге WTA) (4:6, 7:5, 6:3) в первом круге Открытого чемпионата США – 2026.

US Open (ж). 1-й круг
01 сентября 2026, вторник. 21:55 МСК
Юлия Путинцева
84
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 6
6 		5 3
         
Белинда Бенчич
12
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

«Не могу сказать, что мне нравятся здешние корты или мячи. Я просто каждый раз борюсь до конца, стараюсь показывать свой лучший теннис независимо от условий. Иногда это работает, иногда нет. Я просто делаю своё дело, усердно работаю, стараюсь играть как можно лучше и бороться со всём, что происходит вокруг меня, а также с самой собой.

Определённо лучше победить, чем проиграть. Что ещё я могу сказать? Я счастлива. Уже думаю о следующей встрече, и, в общем-то, это всё. У меня сложная се