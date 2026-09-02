«Я счастлива». Юлия Путинцева — о победе над Белиндой Бенчич на US Open – 2026

84-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева прокомментировала победу над швейцаркой Белиндой Бенчич (12-я в рейтинге WTA) (4:6, 7:5, 6:3) в первом круге Открытого чемпионата США – 2026.

«Не могу сказать, что мне нравятся здешние корты или мячи. Я просто каждый раз борюсь до конца, стараюсь показывать свой лучший теннис независимо от условий. Иногда это работает, иногда нет. Я просто делаю своё дело, усердно работаю, стараюсь играть как можно лучше и бороться со всём, что происходит вокруг меня, а также с самой собой.

Определённо лучше победить, чем проиграть. Что ещё я могу сказать? Я счастлива. Уже думаю о следующей встрече, и, в общем-то, это всё. У меня сложная се