«Во мне проснулся Роддик». Путинцева прокомментировала победу над Бенчич на US Open

84-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева прокомментировала выход во второй круг Открытого чемпионата США – 2026. В стартовом матче Путинцева со счётом 4:6, 7:5, 6:3 обыграла олимпийскую чемпионку 2020 года 12-ю ракетку мира из Швейцарии Белинду Бенчич (12).

«В какой-то момент во мне проснулся Энди Роддик (смеётся). Не знаю, откуда появились эти эйсы. Всё время казалось, что я подаю совсем рядом с линиями, но мяч никак их не задевал. А потом я начала попадать в линии. Надеюсь, продолжу в том же дух