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«Во мне проснулся Роддик». Путинцева прокомментировала победу над Бенчич на US Open

«Во мне проснулся Роддик». Путинцева прокомментировала победу над Бенчич на US Open
Комментарии

84-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева прокомментировала выход во второй круг Открытого чемпионата США – 2026. В стартовом матче Путинцева со счётом 4:6, 7:5, 6:3 обыграла олимпийскую чемпионку 2020 года 12-ю ракетку мира из Швейцарии Белинду Бенчич (12).

US Open (ж). 1-й круг
01 сентября 2026, вторник. 21:55 МСК
Юлия Путинцева
84
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 6
6 		5 3
         
Белинда Бенчич
12
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

«В какой-то момент во мне проснулся Энди Роддик (смеётся). Не знаю, откуда появились эти эйсы. Всё время казалось, что я подаю совсем рядом с линиями, но мяч никак их не задевал. А потом я начала попадать в линии. Надеюсь, продолжу в том же дух