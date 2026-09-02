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Рыбакина выиграла 30-й матч на харде в сезоне-2026. Лишь одна теннисистка добилась того же

Рыбакина выиграла 30-й матч на харде в сезоне-2026. Лишь одна теннисистка добилась того же
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала 30-ю победу на харде в текущем сезоне.

Это произошло в первом круге US Open – 2026. Рыбакина (2) со счётом 6:3, 6:2 обыграла 585-ю ракетку мира из США Ти Фродин (WC).

US Open (ж). 1-й круг
01 сентября 2026, вторник. 21:50 МСК
Ти Фродин
585
США
Ти Фродин
Т. Фродин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Таким образом Рыбакина сравнялась с американкой Джессикой Пегулой по числу победных матчей на харде в сезоне-2026 (по 30). Елена и Джессика — лидеры WTA-тура по данному показателю.

Следующей соперницей Рыбакиной на Открытом чемпионате США станет 105-я ракетка мира из Испании Джессика Бузас Манейро.

Турнирная сетка US Open -