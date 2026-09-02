Мирра Андреева выиграла уже 14 матчей на старте ТБШ. У россиянки только одно поражение

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026 пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в 14-й раз в карьере успешно преодолела первый круг турнира «Большого шлема».

Это произошло на US Open — 2026. В матче первого круга Андреева (5) со счётом 6:2, 6:2 обыграла 36-ю ракетку мира представительницу Индонезии Джаниче Чен.

Нельзя не отметить, что 19-летняя Андреева имеет баланс 14:1 в стартовых матчах мэйджоров. Единственное поражение Мирра потерпела на Уимблдоне-2024. Тогда россиянку обыграла чешка Бренда Фрухвиртова со счётом 1: