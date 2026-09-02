15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева выиграла уже 14 матчей на старте ТБШ. У россиянки только одно поражение

Мирра Андреева выиграла уже 14 матчей на старте ТБШ. У россиянки только одно поражение
Комментарии

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026 пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в 14-й раз в карьере успешно преодолела первый круг турнира «Большого шлема».

Это произошло на US Open — 2026. В матче первого круга Андреева (5) со счётом 6:2, 6:2 обыграла 36-ю ракетку мира представительницу Индонезии Джаниче Чен.

US Open (ж). 1-й круг
01 сентября 2026, вторник. 22:50 МСК
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Джаниче Чен
36
Индонезия
Джаниче Чен
Д. Чен

Нельзя не отметить, что 19-летняя Андреева имеет баланс 14:1 в стартовых матчах мэйджоров. Единственное поражение Мирра потерпела на Уимблдоне-2024. Тогда россиянку обыграла чешка Бренда Фрухвиртова со счётом 1: