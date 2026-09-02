Победы Андреевой и Рыбакиной на US Open, поражение ЦСКА в Кубке. Главное к утру
Мирра Андреева победила представительницу Индонезии Джаниче Чен, а Елена Рыбакина — американку Ти Фродин на старте US Open — 2026, «Ростов» всухую победил ЦСКА в матче Кубка России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Мирра Андреева одержала уверенную победу на старте US Open — 2026.
- «Ростов» всухую победил ЦСКА в матче Кубка России.
- Елена Рыбакина одержала уверенную победу на старте US Open — 2026.
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