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8 из 14 российских теннисистов сумели преодолеть первый круг US Open — 2026

8 из 14 российских теннисистов сумели преодолеть первый круг US Open — 2026
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Во второй круг Открытого чемпионата США – 2026 вышло восемь российских теннисистов. Отметим, что начинали свой путь на турнире 14 россиян (четверо мужчин и 10 женщин).

Российские теннисисты, успешно преодолевшие первый круг US Open – 2026:

Женщины

Мирра Андреева (5);
Диана Шнайдер (15);
Екатерина Александрова (18);
Анна Калинская (21);
Полина Яценко (Q).

Мужчины

Даниил Медведев (7);
Андрей Рублёв (23);
Карен Хачанов.

Российские теннисисты, не сумевшие преодолеть первый круг US Open – 2026:

Женщины

Людмила Самсонова;
Анастасия Захарова;
Анна Блинкова;
Алина Корнеева;
Кристина Лютова (Q).

Мужчины

Роман Сафиуллин.

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