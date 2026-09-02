8 из 14 российских теннисистов сумели преодолеть первый круг US Open — 2026
Во второй круг Открытого чемпионата США – 2026 вышло восемь российских теннисистов. Отметим, что начинали свой путь на турнире 14 россиян (четверо мужчин и 10 женщин).
Российские теннисисты, успешно преодолевшие первый круг US Open – 2026:
Женщины
Мирра Андреева (5);
Диана Шнайдер (15);
Екатерина Александрова (18);
Анна Калинская (21);
Полина Яценко (Q).
Мужчины
Даниил Медведев (7);
Андрей Рублёв (23);
Карен Хачанов.
Российские теннисисты, не сумевшие преодолеть первый круг US Open – 2026:
Женщины
Людмила Самсонова;
Анастасия Захарова;
Анна Блинкова;
Алина Корнеева;
Кристина Лютова (Q).
Мужчины
Роман Сафиуллин.
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