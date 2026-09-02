8 из 14 российских теннисистов сумели преодолеть первый круг US Open — 2026

Во второй круг Открытого чемпионата США – 2026 вышло восемь российских теннисистов. Отметим, что начинали свой путь на турнире 14 россиян (четверо мужчин и 10 женщин).

Российские теннисисты, успешно преодолевшие первый круг US Open – 2026:

Женщины

Мирра Андреева (5);

Диана Шнайдер (15);

Екатерина Александрова (18);

Анна Калинская (21);

Полина Яценко (Q).

Мужчины

Даниил Медведев (7);

Андрей Рублёв (23);

Карен Хачанов.

Российские теннисисты, не сумевшие преодолеть первый круг US Open – 2026:

Женщины

Людмила Самсонова;

Анастасия Захарова;

Анна Блинкова;

Алина Корнеева;

Кристина Лютова (Q).

Мужчины

Роман Сафиуллин.