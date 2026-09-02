Гаэль Монфис: это определённо был особенный момент — сыграть в день своего 40-летия
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Бывшая шестая ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал победу в день своего рождения над парагвайцем Адольфо Даниэлем Вальехо (60-й в рейтинге ATP) (2:6, 6:1, 6:2, 6:0) в первом круге US Open — 2026.
US Open (м). 1-й круг
02 сентября 2026, среда. 02:10 МСК
60
Адольфо Даниэль Вальехо
А. Вальехо
Окончен
1 : 3
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311
Гаэль Монфис
Г. Монфис
«Это определённо был особенный момент — сыграть в день своего 40-летия. Вы всегда создаёте невероятную атмосферу. Здесь просто потрясающе. Я отлично себя чувствую. Я всегда стараюсь подарить вам настоящее шоу, так что давайте продолжим во втором круге», — сказал Монфис в интервью на корте после матча.
Следующим соперником Монфиса на US Open