Гаэль Монфис: это определённо был особенный момент — сыграть в день своего 40-летия

Бывшая шестая ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал победу в день своего рождения над парагвайцем Адольфо Даниэлем Вальехо (60-й в рейтинге ATP) (2:6, 6:1, 6:2, 6:0) в первом круге US Open — 2026.

«Это определённо был особенный момент — сыграть в день своего 40-летия. Вы всегда создаёте невероятную атмосферу. Здесь просто потрясающе. Я отлично себя чувствую. Я всегда стараюсь подарить вам настоящее шоу, так что давайте продолжим во втором круге», — сказал Монфис в интервью на корте после матча.

Следующим соперником Монфиса на US Open