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US Open — 2026, мужчины: результаты матчей на 1 сентября

US Open — 2026, мужчины: результаты матчей на 1 сентября
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С 1 на 2 сентября мск в Нью-Йорке, США, продолжился розыгрыш хардового турнира «Большого шлема» US Open – 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего игрового дня турнира в мужском одиночном разряде.

Теннис. US Open – 2026. 1-й круг. Результаты матчей (частично) 1-2 сентября, мужчины:

Франсиско Комесанья (Аргентина) – Флавио Коболли (Италия) – 6:3, 6:2, 3:6, 4:6, 4:6;

Филип Мисолич (Австрия) – Франсиско Серундоло (Аргентина) – 4:6, 3:6, 5:7;

Камилло Уго Карабельи (Аргентина) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 4:6, 3:6, 3:6;

Артур Фери (Великобритания) – Лоренцо Музетти (Италия) – 3:6, 3:6, 5:7;

Тейлор Фриц (США) – Дарвин Бланш (США) – 6:3, 6:2, 6:4;

Адольфо Даниэль Вальехо (Парагвай) – Гаэль Монфис (Франция) – 6:2, 1:6, 2:6, 0:6;

Александр Зверев (Германия) – Лоренцо Сонего (Италия) – 6:4, 3:6, 6:7 (7:9), 7:5, 6:4.

Расписание матчей US Open — 2026 (мужчины)
Турнирная сетка US Open — 2026 (мужчины)
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