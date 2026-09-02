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Александр Зверев, US Open — 2026: результаты матчей на 1 сентября, следующий соперник, путь до титула

Александр Зверев, US Open — 2026: результаты матчей, следующий соперник, путь до титула
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В ночь на 2 сентября чемпион «Ролан Гаррос» — 2026 вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев начал свой путь к титулу на US Open — 2026: он в борьбе преодолел первый круг соревнований. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь Александра Зверева до первого в карьере титула на американском мэйджоре. В качестве вероятного соперника по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисист с более высоким посевом.

Результаты Александра Зверева на US Open – 2026 на 1 сентября:

  • первый круг. Александр Зверев (Германия, 1) – Лоренцо Сонего (Италия) – 6:4, 3:6, 6:7 (7:9), 7:5, 6:4.

Следующий матч Александра Зверева на US Open — 2026:

  • второй круг. Александр Зверев (Германия, 1) – Кентен Алис (Франция).

Потенциальный путь Александра Зверева до титула на US Open — 2026:

третий круг: Алехандро Табило (Чили, 25);

четвёртый круг: Лоренцо Музетти (Италия, 13);

1/4 финала: Алекс де Минор (Австралия, 6);

1/2 финала: Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3);

финал: Карлос Алькарас (Испания, 2).

Расписание матчей US Open - 2026 (мужчины)
Турнирная сетка US Open - 2026 (мужчины)
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