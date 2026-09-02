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Александр Зверев прокомментировал тяжёлый старт на US Open — 2026

Александр Зверев прокомментировал тяжёлый старт на US Open — 2026
Комментарии

Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, олимпийский чемпион 2020 года вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал тяжёлый старт на US Open — 2026.

В матче первого круга Зверев (1) за 4 часа 55 минут со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (7:9), 7:5, 6:4 одолел итальянца Лоренцо Сонего (89-я ракетка мира).

US Open (м). 1-й круг
02 сентября 2026, среда. 04:05 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		3 6 7 7 6
4 		6 7 9 5 4
             
Лоренцо Сонего
89
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего

«Я просто счастлив, что победил. Это была невероятная борьба с множеством взлётов и падений. Соперник показал великолепный теннис и сегодня, наверняка, победил бы многих других игроков. Я просто