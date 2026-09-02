Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, олимпийский чемпион 2020 года вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал тяжёлый старт на US Open — 2026.

В матче первого круга Зверев (1) за 4 часа 55 минут со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (7:9), 7:5, 6:4 одолел итальянца Лоренцо Сонего (89-я ракетка мира).

«Я просто счастлив, что победил. Это была невероятная борьба с множеством взлётов и падений. Соперник показал великолепный теннис и сегодня, наверняка, победил бы многих других игроков. Я просто