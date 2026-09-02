Кори Гауфф — о Стивенс: Слоан играет важную роль в теннисе. Её вклад недооценивают

Чемпионка двух турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о вкладе соотечественницы Слоан Стивенс в развитие тенниса среди темнокожих спортсменов, а также о её влиянии на свою жизнь.

«Слоан играет важную роль в теннисе, особенно для темнокожих игроков. Для меня она была, пожалуй, самым близким примером для подражания в мире тенниса. У нас был один и тот же детский тренер, так что я могла наблюдать за её тренировками вблизи.

Однажды, когда мне исполнялось 10 лет, она пришла меня поздравить — это был настоящий сюрприз. Я чувствовала себя самой крутой девчонкой на свете, ведь на моём дне рождения была сама Слоан Стивенс. Она всегда относилась ко мне очень тепло. Её вклад определённо недооценивают — я имею в виду всё, что она сделала, и, конечно, её благотворительный фонд; она занимается этим уже много лет.

Насколько я видела, она лично участвует во всех процессах. В разное время года она проводит мастер-классы в районах с низким уровнем дохода. Думаю, люди этого часто не замечают. Я рада, что Ассоциация тенниса США отметила её заслуги. Пожалуй, она одна из немногих в туре, кто так активно и непосредственно занимается работой своего фонда.

Именно это в какой-то мере вдохновило меня создать собственный фонд. Мы пока на начальном этапе, но я бы очень хотела помочь такому же количеству детей в теннисе, как это сделала Слоан. Она служит примером для всех нас. Мне повезло, что я знаю её так давно. И с самого начала, и по сей день она неизменно проявляет ко мне доброту и благожелательность», — сказала Гауфф на пресс-конференции.