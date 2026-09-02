US Open — 2026, мужчины: расписание матчей на 2 сентября

2 сентября в Нью-Йорке пройдёт четвёртый игровой день мужского US Open — 2026 в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. US Open — 2026, мужчины. Расписание на 2 сентября (время — мск)

18:00. Хауме Мунар (Испания) – Артур Риндеркнеш (Франция).

18:00. Даниэль Мерида-Агилар (Испания) – Андрей Рублёв (Россия).

18:00. Даниил Медведев (Россия) – Себастьян Горзни (США).

18:00. Брэндон Накашима (США) – Алекс Михельсен (США).

19:30. Захари Свайда (США) – Даниэль Альтмайер (Германия).

19:30. Ян Хоински (Великобритания) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды).

19:30. Алекс Молчан (Словакия) – Бенжамен Бонзи (Франция).

19:30. Маркос Гирон (США) – Игнасио Бусе (Перу).

19:30. Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – Джейкоб Фирнли (Великобритания).

20:00. Фабиан Марожан (Венгрия) – Майкл Чжэн (США).

20:00. Андреа Гуэррери (Италия) – Алекс де Минор (Австралия).

20:00. Бен Шелтон (США) – Хуберт Хуркач (Польша).

20:00. Рафаэль Ходар (Испания) – Бу Юньчаокэтэ (Китай).

21:30. Зизу Бергс (Бельгия) – Карлос Табернер (Испания).

21:30. Денис Шаповалов (Канада) – Люка Ван Аш (Франция).

21:30. Джеймс Дакворт (Австралия) – У Ибин (Китай).

21:45. Иржи Легечка (Чехия) – Тоби Самуэль (Великобритания).

22:00. Йеспер де Йонг (Нидерланды) – Франческо Пассаро (Италия).

22:15. Маттео Берреттини (Италия) – Мариано Навоне (Аргентина).

22:30. Дино Прижмич (Хорватия) – Томми Пол (США).

23:00. Александр Бублик (Казахстан) – Адриан Маннарино (Франция).

23:30. Ллойд Харрис (ЮАР) – Стефанос Циципас (Греция).

1:00. Валантен Вашеро (Монако) – Камиль Майхшак (Польша).

2:00. Рэи Сакамото (Япония) – Фрэнсис Тиафо (США).

3:00. Жайме Фария (Португалия) – Карлос Алькарас (Испания).