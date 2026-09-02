US Open — 2026, женщины: расписание матчей на 2 сентября

Сегодня, 2 сентября, и в ночь на 3 сентября мск в Нью-Йорке, США, продолжится розыгрыш хардового турнира «Большого шлема» US Open – 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвёртого игрового дня турнира в женском одиночном разряде.

Теннис. US Open – 2026. 1-2-й круг. Расписание матчей на 2 сентября (частичное), женщины:

18:00 — Жасмин Паолини (Италия, 19) — Лукреция Стефанини (Италия, Q);

18:00 — Каролина Плишкова (Чехия) — Диана Шнайдер (Россия, 15);

18:30 — Джессика Пегула (США, 3) — Софья Кенин (США, WC);

19:30 — Дарья Касаткина (Австралия) — Паула Бадоса (Испания) — 1:6, 4:5;

20:00 — Марта Костюк (Украина, 11) — Слоан Стивенс (США, WC);

21:30 — Ван Синьюй (Китай) — Анна Калинская (Россия, 21);

22:00 — Татьяна Мария (Германия) — Елена Остапенко (Латвия, 30) — 4:6, 6:1;

22:00 — Оксана Селехметьева (Испания) — Камилла Рахимова (Узбекистан);

22:45 — Кимберли Биррелл (Австралия) — Екатерина Александрова (Россия, 18);

0:30 — Элина Свитолина (Украина, 9) — Майя Джойнт (Австралия);

02:00 — Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Полина Яценко (Россия, Q);