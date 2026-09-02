«На самом деле я рад». Зверев — о том, что на старте US Open — 2026 провёл пятисетовик
Поделиться
Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, олимпийский чемпион 2020 года вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев оценил свой старт на US Open — 2026. В матче первого круга Зверев (1) за 4 часа 55 минут одолел итальянца Лоренцо Сонего (89-я ракетка мира).
US Open (м). 1-й круг
02 сентября 2026, среда. 04:05 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|6 7
|7
|6
|
|6
|7 9
|5
|4
89
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
– Почти пять часов борьбы, пятисетовик на турнире «Большого шлема» – это высшее испытание в нашем спорте. Наверняка тебе хотелось сегодня выиграть более уверенно, но насколько приятно побеждать в таких матчах? И насколько эт