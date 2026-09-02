«На самом деле я рад». Зверев — о том, что на старте US Open — 2026 провёл пятисетовик

Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, олимпийский чемпион 2020 года вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев оценил свой старт на US Open — 2026. В матче первого круга Зверев (1) за 4 часа 55 минут одолел итальянца Лоренцо Сонего (89-я ракетка мира).

– Почти пять часов борьбы, пятисетовик на турнире «Большого шлема» – это высшее испытание в нашем спорте. Наверняка тебе хотелось сегодня выиграть более уверенно, но насколько приятно побеждать в таких матчах? И насколько эт