Рыбакина — о старте на US Open: это отличный результат — через 10 дней после травмы

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, что чувствовала после получения травмы на турнире в Цинциннати.

— Во‑первых, хочу спросить, как вы себя чувствуете после травмы. И второе: когда вы повредили ногу в Цинциннати, казалось, что играть дальше будет очень тяжело, но вы попытались отыграть ещё один розыгрыш. Когда вы остановились — это было из‑за боли или потому, что вы поняли, что так соревноваться будет невозможно?

— Нет, я остановилась из‑за боли. И сначала, когда это случилось, я почувствовала момент и сразу позвала физиотерапевта в Цинциннати. Она сказала, что кость не сломана, так что это было хорошо. Но, конечно, боль оставалась, и я сказала: давайте попробую. Может, была в шоке, вы знаете, как бывает в первые минуты. А затем, когда подошла подавать, поняла, что не могу толкаться ногой. Поэтому продолжать было невозможно. С этого момента началось восстановление. Мы не знали, смогу ли сыграть здесь или нет, так что я, конечно, очень рада, что сейчас играю. Не играла целую неделю, семь дней без тенниса и практически без залa, только минимальные движения. Поэтому это отличный результат — через 10 дней после такой травмы.

— В данный момент вас ничего не беспокоит? И какой удар затрагивает больше всего — подача? Больше болит при подаче или в какие моменты вы испытываете дискомфорт в левой ноге?

— Сейчас я чувствую себя нормально. Конечно, посмотрим день за днём, как проснусь завтра, потому что это первый матч и много движений, а в тот момент, когда я получила травму, это было при подаче — думаю, все это видели. Сейчас всё в порядке, больше ничего добавить не могу.

— Не могли бы вы уточнить, какая именно часть ноги повреждена — стопа, лодыжка или колено? Я видел разные версии.

— Это не колено, это — сухожилие. Я бы сказала около кости, там, где сухожилие прикрепляется к кости, вот эта часть, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.