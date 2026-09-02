Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, олимпийский чемпион 2020 года вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев выиграл 25-й пятисетовый матч в карьере.

Это произошло на US Open — 2026. В матче первого круга Зверев (1) за 4 часа 55 минут со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (7:9), 7:5, 6:4 одолел итальянца Лоренцо Сонего (89-я ракетка мира).

Всего за карьеру 29-летний Зверев уже сыграл 40 пятисетовых матчей (его баланс — 25:15). На Открытом чемпионате США Александр провёл восьмой пятисетовик в карьере (его баланс — 5:3).

Следующим соперником Зверева на US Open — 2026 станет француз Кентен Алис (52-я ракетка мира).