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Александр Зверев выиграл 25-й пятисетовый матч в карьере

Александр Зверев выиграл 25-й пятисетовый матч в карьере
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Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, олимпийский чемпион 2020 года вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев выиграл 25-й пятисетовый матч в карьере.

Это произошло на US Open — 2026. В матче первого круга Зверев (1) за 4 часа 55 минут со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (7:9), 7:5, 6:4 одолел итальянца Лоренцо Сонего (89-я ракетка мира).

US Open (м). 1-й круг
02 сентября 2026, среда. 04:05 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		3 6 7 7 6
4 		6 7 9 5 4
             
Лоренцо Сонего
89
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего

Всего за карьеру 29-летний Зверев уже сыграл 40 пятисетовых матчей (его баланс — 25:15). На Открытом чемпионате США Александр провёл восьмой пятисетовик в карьере (его баланс — 5:3).

Следующим соперником Зверева на US Open — 2026 станет француз Кентен Алис (52-я ракетка мира).

Расписание матчей US Open - 2026