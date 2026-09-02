«Это добавляет уверенности на оставшуюся часть сезона». Рыбакина — о победе на AO-2026

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, как победа на Australian Open — 2026 повлияла на её восприятие остальных мэйджоров в сезоне.

— Хотелось бы узнать: ощущаете ли вы, что после победы на турнире «Большого шлема» в начале года к остальным «Шлемам» вы относитесь с меньшим давлением, мол, у меня уже есть один в копилке на этот год, или это никак не влияет?

— О, нет, конечно, это добавляет уверенности на оставшуюся часть сезона. И хочется продолжать, играть дальше. Это даёт мотивацию, но надо сказать, что, конечно, хорошо закончить прошлый год и много играть, а затем начать вот так в Австралии — мы ожидали некоторого спада в моей игре, и он случился и продлился немного дольше.

Так что результаты на грунте и траве были не такими, как я бы хотела, но мы продолжали играть и корректировать. Я довольна, как прошли эти тяжёлые турниры до сих пор, за исключением травмы, конечно. Но когда начинаешь так, это всегда мотивация и уверенность, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.