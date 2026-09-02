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«Знал, что пожимаю руку Эвересту поколения». Андре Агасси — о Роджере Федерере

«Знал, что пожимаю руку Эвересту поколения». Андре Агасси — о Роджере Федерере
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Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Андре Агасси высказался о церемонии включения 20-кратного чемпиона мэйджоров швейцарца Роджера Федерера в Зал славы тенниса. Торжественная церемония прошла в ночь на 30 августа в Ньюпорте.

«Когда ты обыграл меня в финале US Open, я знал, что пожимаю руку Эвересту следующего поколения. Для меня было и остаётся честью знать тебя, играть с тобой и даже проигрывать тебе. Спасибо, что делаешь наш спорт лучше!» — написал Агасси на своей странице в соцсети.

Агасси и Федерер провели 11 официальных матчей, из них восемь выиграл Федерер.

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