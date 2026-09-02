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Джон Макинрой вновь призвал отменить разминку игроков на корте перед началом матчей

Джон Макинрой вновь призвал отменить разминку игроков на корте перед началом матчей
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема» американский теннисист Джон Макинрой в очередной раз призвал теннисных функционеров отменить разминку игроков на корте непосредственно перед стартом матча. По текущим правилам игрокам даётся пять минут на разминку перед жеребьёвкой и началом матча.

«Разминку на корте следует немедленно отменить. Игроки уже размялись, когда выходят на корт. Изменения не должны быть огромными, но развитие необходимо. Людям трудно часами сидеть перед телевизором. Раньше даже тай-брейков не было. До тех пор, например, первый сет матча мог закончиться со счётом 28:26», — сказал Макинрой в прямом эфире ESPN, когда комментировал US Open — 2026.

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