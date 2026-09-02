«У неё огромный потенциал». Елена Рыбакина — об игре с Ти Фродин на US Open

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась об игре с американкой Ти Фродин на старте US Open — 2026.

— Вы говорили, что не очень знакомы с соперницей. Не могли бы вы рассказать немного о стиле игры Ти, что вы заметили в сегодняшнем матче, как она справлялась с моментом и что вы увидели по другую сторону сетки?

— Думаю, у неё отличные удары, особенно подача. У неё мощная игра, что, на мой взгляд, замечательно, и ей просто нужно набраться опыта, стать более стабильной и сыграть больше матчей. Но у неё есть потенциал. Она может быть довольно опасна с такими ударами. Когда я смотрела её игру некоторое время назад, было нелегко понять, как она играет, потому что, во-первых, она сыграла не так много матчей и не встречалась с разными типами соперников. Знала, что это может быть сложно. Особенно когда ты молода, ты выходишь и играешь свободно, идёшь на рискованные удары. Я думаю, у неё огромный потенциал и отличная игра, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.