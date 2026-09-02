Маттео Берреттини назвал теннисиста, с которым хотел бы обменяться жизнями

Финалист Уимблдона-2021 бывшая шестая ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини признался, что был бы готов обменяться жизнями на несколько недель с пятикратным чемпионом турниров «Большого шлема» первой ракеткой мира соотечественником Янником Синнером.

«Я чувствую, что у него так много дел, но также и то, что он, очевидно, много тренируется и много работает. Будет интересно посмотреть, как он проживает свою жизнь», — приводит слова Берреттини We Love Tennis со ссылкой на видео Uber.

Берреттини в данный момент выступает на US Open — 2026, Синнер пропускает соревнования из-за травмы.

Крупнейшие призовые в теннисе.