15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович планирует сыграть на турнире ATP-500 в Пекине в начале октября

Джокович планирует сыграть на турнире ATP-500 в Пекине в начале октября
Комментарии

Организаторы турнира категории ATP-500 в Пекине, Китай, объявили список участников розыгрыша соревнований в 2026 году. Они пройдут с 30 сентября по 6 октября.

В заявку турнира, в частности, вошли:

  • Янник Синнер (Италия);
  • Александр Зверев (Германия);
  • Феликс Оже-Альяссим (Канада);
  • Новак Джокович (Сербия);
  • Флавио Коболли (Италия);
  • Алекс де Минор (Австралия);
  • Даниил Медведев (Россия);
  • Александр Бублик (Казахстан);
  • Якуб Меншик (Чехия);
  • Андрей Рублёв (Россия);
  • Карен Хачанов (Россия).

«В числе лидеров