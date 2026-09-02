Джокович планирует сыграть на турнире ATP-500 в Пекине в начале октября
Организаторы турнира категории ATP-500 в Пекине, Китай, объявили список участников розыгрыша соревнований в 2026 году. Они пройдут с 30 сентября по 6 октября.
В заявку турнира, в частности, вошли:
- Янник Синнер (Италия);
- Александр Зверев (Германия);
- Феликс Оже-Альяссим (Канада);
- Новак Джокович (Сербия);
- Флавио Коболли (Италия);
- Алекс де Минор (Австралия);
- Даниил Медведев (Россия);
- Александр Бублик (Казахстан);
- Якуб Меншик (Чехия);
- Андрей Рублёв (Россия);
- Карен Хачанов (Россия).
«В числе лидеров