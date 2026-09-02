Джокович планирует сыграть на турнире ATP-500 в Пекине в начале октября

Организаторы турнира категории ATP-500 в Пекине, Китай, объявили список участников розыгрыша соревнований в 2026 году. Они пройдут с 30 сентября по 6 октября.

В заявку турнира, в частности, вошли:

Янник Синнер (Италия);

Александр Зверев (Германия);

Феликс Оже-Альяссим (Канада);

Новак Джокович (Сербия);

Флавио Коболли (Италия);

Алекс де Минор (Австралия);

Даниил Медведев (Россия);

Александр Бублик (Казахстан);

Якуб Меншик (Чехия);

Андрей Рублёв (Россия);

Карен Хачанов (Россия).

«В числе лидеров