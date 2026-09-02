Тейлор Фриц: сейчас я подаю лучше, чем когда дошёл до финала на US Open

10-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц считает, что стал играть лучше, чем два года назад. В 2024 году на US Open Фриц сыграл в финале, где уступил итальянцу Яннику Синнеру.

«Перед матчем я особо не нервничал. Нервничаешь, когда выходишь на корт. Сердце начинает бешено колотиться, мысли становятся менее спокойными, и всё происходит быстрее, чем есть на самом деле. Думаю, я нервничаю в первом матче каждого турнира «Большого шлема», особенно на Открытом чемпионате США, и так продолжается последние несколь