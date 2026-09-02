Фриц — о желании выиграть ТБШ: был бы очень разочарован в конце карьеры, если бы не смог

10-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц рассказал, что будет очень разочарован, если не выиграет турнир «Большого шлема» до конца своей карьеры.

«Победа на турнире «Большого шлема» для меня невероятно важна. Думаю, я был бы очень разочарован в конце своей карьеры, если бы не смог этого добиться. В моей жизни, когда я ставил перед собой большую цель, всегда её достигал. Мне было бы очень трудно этого не сделать», — сказал Фриц на пресс-конференции.