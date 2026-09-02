«Был очень красивый матч». Сонего — о поражении от Зверева в первом круге US Open

89-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Сонего прокомментировал поражение в матче первого круга US Open – 2026 от первого номера посева немца Александра Зверева. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (9:7), 5:7, 4:6.
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«Это был очень красивый матч, я не мог мечтать о лучшем. Для зрителей это тоже было настоящее удовольствие. Я доволен своим выступлением, тем, как играл с начала до конца и своим настроем. Всё решилось двумя-тремя очками. Возможно, в этих моментах я мог сделать немного больше, но он очень силён и в важных моментах действительно хорошо подавал. Могу быть только доволен своим теннисом и тем, как боролся», – приводит слова Сонего We Love Tennis.
За выход в третий круг Открытого чемпионата США – 2026 Александр Зверев поспорит с французским теннисистом Кентеном Алисом.
- 2 сентября 2026
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