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«Был очень красивый матч». Сонего — о поражении от Зверева в первом круге US Open

«Был очень красивый матч». Сонего — о поражении от Зверева в первом круге US Open
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89-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Сонего прокомментировал поражение в матче первого круга US Open – 2026 от первого номера посева немца Александра Зверева. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (9:7), 5:7, 4:6.

US Open (м). 1-й круг
02 сентября 2026, среда. 04:05 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		3 6 7 7 6
4 		6 7 9 5 4
             
Лоренцо Сонего
89
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего

«Это был очень красивый матч, я не мог мечтать о лучшем. Для зрителей это тоже было настоящее удовольствие. Я доволен своим выступлением, тем, как играл с начала до конца и своим настроем. Всё решилось двумя-тремя очками. Возможно, в этих моментах я мог сделать немного больше, но он очень силён и в важных моментах действительно хорошо подавал. Могу быть только доволен своим теннисом и тем, как боролся», – приводит слова Сонего We Love Tennis.

За выход в третий круг Открытого чемпионата США – 2026 Александр Зверев поспорит с французским теннисистом Кентеном Алисом.

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