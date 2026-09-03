Медведев высказался о шансах Алькараса выиграть US Open — 2026

Российский теннисист Даниил Медведев оценил шансы испанца Карлоса Алькараса выиграть US Open — 2026.

«Кто-то вроде Карлоса или, например, Новак. Ему уже 39 лет, но он дошёл до полуфинала Уимблдона и финала Открытого чемпионата Австралии. Так что да, здесь он проиграл, но такое может случиться. Всегда, когда такие игроки находятся в сетке, они являются фаворитами. Мы понятия не имеем, как будет чувствовать себя запястье Карлоса, как его организм будет реагировать по мере продвижения по турниру, но он, безусловно, один из главных фаворитов на титул», — приводит слова Медведева Punto de Break.