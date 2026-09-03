Арина Соболенко, US Open — 2026: результаты 3 сентября, следующий соперник, путь до титула
«Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Арины Соболенко после её победы над россиянкой Полиной Яценко во втором круге US Open — 2026. В качестве вероятной соперницы по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисистка с более высоким посевом.
Следующий матч Арины Соболенко на US Open — 2026:
третий круг: Камилла Рахимова (Узбекистан);
Возможная сетка Арины Соболенко на US Open — 2026:
четвёртый круг: Диана Шнайдер (Россия, 15);
1/4 финала: Линда Носкова (Чехия, 5);
1/2 финала: Джессика Пегула (США, 3);
финал: Елена Рыбакина (Казахстан, 2).
US Open — 2026 в женском одиночном разряде проходит с 30 августа по 12 сентября. Действ