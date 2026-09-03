«Это разбивает мне сердце». Борис Беккер – о состоянии Новака Джоковича

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался о сербе Новаке Джоковиче после его поражения в первом круге US Open — 2026. На старте турнира он проиграл 49-й ракетке мира из Аргентины Мариано Навоне. По ходу матча Джокович испытывал проблемы со здоровьем.

«Он больше так не может, это разбивает мне сердце. Ему нужно думать о будущем. У меня есть одна идея, но я не буду говорить о ней в эфире. Мне нужно ещё немного подумать. В какой-то момент всё заканчивается. Вопрос лишь в том, где ты сделаешь этот шаг», — приводит слова Беккера Punto de Break.

Ранее сообщалось, что Джокович впервые за восемь лет выпадет из топ-10 рейтинга ATP.