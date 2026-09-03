«Думайте, прежде чем что-то говорить». Арину Соболенко возмутил вопрос журналиста на USO

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко осталась недовольна вопросом журналиста на пресс-конференции после выхода в третий круг US Open – 2026.

— Как ваше настроение теперь, когда турнир начался? Очевидно, на прошлой неделе было много вечеринок, веселья и тому подобного...

— Вы, ребята, просто смешные. Вечеринки. Веселье. С чего вы вообще это взяли? Как вам такое могло прийти в голову? Что это за вопрос такой? Только потому, что я выложила посты о сотрудничестве с брендами, вы решили, что я тусовалась?

— Я не утверждаю, что вы были на вечеринках… Я говорю о том, что было много спонсорских мероприятий и тому подобного. Я не говорю, что вы ходили на вечеринки.

— Вы буквально это сказали.

— Прошу прощения? Для тех, кому непонятно: я не