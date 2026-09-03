«Так в чём вопрос?» Ходар отказался высказываться о критике своих проблем со шнурками

13-я ракетка мира 19-летний испанский теннисист Рафаэль Ходар после поражения на старте US Open – 2026 не захотел отвечать на вопрос журналиста, касающийся его проблем со шнурками в последних матчах.

Журналист. Сложный вопрос. Уверен, вы видели, что в течение года люди обсуждали, как у вас рвутся шнурки и всё в таком духе. Мне интересно, стали ли вы больше задумываться о том, как вас могут воспринимать в сети в зависимости от ваших слов и действий?

Ходар. В чём вопрос?

Модератор пресс-конференции. Речь шла о задержках во время матчей.

Ходар. Сегодня шнурки не рвались. Так в чём вопрос? Я не знаю. Я не понимаю этого вопроса.

Журналист. Прошу прощения, я имел в виду, что когда у вас рвались шнурки… уверен, вы заметили, что многие обсуждали это в сети. Мне интересно, не боитесь ли вы, что, если начнёте говорить о своём физическом состоянии, люди могут решить, что вы просто ищете оправдания?

Ходар. Это не имеет смысла.

Модератор: Давайте перейдём к следующему вопросу.