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Карлос Алькарас, US Open 2026: результаты матчей на 3 сентября, следующий соперник, путь до титула

Карлос Алькарас, US Open — 2026: результаты матчей, следующий соперник, путь до титула
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В ночь на 3 сентября семикратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас продолжил свой путь к защите титула на US Open — 2026: он преодолел второй круг соревнований. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь Карлоса Алькараса до третьего в карьере титула на американском мэйджоре. В качестве вероятного соперника по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисист с более высоким посевом.

Результаты Карлоса Алькараса на US Open – 2026 на 3 сентября:

  • Карлос Алькарас (Испания, 2) – Романи Сафиуллин (Россия) – 6:4, 6:4, 6:4.
  • Карлос Алькарас (Испания, 2) – Жайме Фария (Португалия) – 4:6, 6:0, 6:3, 6:2.

Следующий матч Карлоса Алькараса на US Open — 2026:

  • Карлос Алькарас (Испания, 2) – У Ибин (Китай).

Потенциальный путь Карлоса Алькараса до титула на US Open — 2026:

четвёртый круг: Александр Бублик (Казахстан, 15).

1/4 финала: Бен Шелтон (США, 8).

1/2 финала: Даниил Медведев (Россия, 7).

финал: Александр Зверев (Германия, 1).

Турнирная сетка US Open - 2026 (мужчины)
Расписание матчей US Open - 2026 (мужчины)
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