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«Условия сильно отличаются». Алькарас – о дневных и вечерних матчах на US Open

«Условия сильно отличаются». Алькарас – о дневных и вечерних матчах на US Open
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после выхода в третий круг US Open – 2026 рассказал, чем отличаются дневная и вечерняя игровая сессия турнира.

US Open (м). 2-й круг
03 сентября 2026, четверг. 03:30 МСК
Жайме Фария
72
Португалия
Жайме Фария
Ж. Фария
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		0 3 2
4 		6 6 6
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

– Свой первый матч здесь ты провёл днем, а второй — уже вечером. Чувствуешь ли ты какую-то разницу, играя на корте Артура Эша в вечернее время?
– Безусловно. Дневная сессия и вечерняя здесь — это совершенно разные игры. Условия сильно отличаются. К тому же, публика на вечерних матчах невероятно заряжена. Мне очень нравится играть в такой потрясающей атмосфере, перед такими замечательными людьми. Я действительно чувствую эту разницу, — сказал Алькарас в интервью на корте.

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