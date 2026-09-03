«Условия сильно отличаются». Алькарас – о дневных и вечерних матчах на US Open

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после выхода в третий круг US Open – 2026 рассказал, чем отличаются дневная и вечерняя игровая сессия турнира.

– Свой первый матч здесь ты провёл днем, а второй — уже вечером. Чувствуешь ли ты какую-то разницу, играя на корте Артура Эша в вечернее время?

– Безусловно. Дневная сессия и вечерняя здесь — это совершенно разные игры. Условия сильно отличаются. К тому же, публика на вечерних матчах невероятно заряжена. Мне очень нравится играть в такой потрясающей атмосфере, перед такими замечательными людьми. Я действительно чувствую эту разницу, — сказал Алькарас в интервью на корте.