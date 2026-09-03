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«Такие вещи будут случаться, я новенький в туре». Ходар — о разгроме на старте US Open

«Такие вещи будут случаться, я новенький в туре». Ходар — о разгроме на старте US Open
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13-я ракетка мира 19-летний испанский теннисист Рафаэль Ходар объяснил причину сенсационного поражения от 124-й ракетки мира из Китая Бу Юньчаокэтэ (LL) в первом круге Открытого чемпионата США – 2026. Их встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1, 6:1 в пользу лаки-лузера Юньчаокэтэ.

US Open (м). 1-й круг
02 сентября 2026, среда. 20:20 МСК
Рафаэль Ходар
13
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		1 1
6 		6 6
             
Бу Юньчаокэтэ
124
Китай
Бу Юньчаокэтэ
Б. Юньчаокэтэ

«Я новенький в туре. Такие вещи будут случаться, по