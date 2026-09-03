«Такие вещи будут случаться, я новенький в туре». Ходар — о разгроме на старте US Open

13-я ракетка мира 19-летний испанский теннисист Рафаэль Ходар объяснил причину сенсационного поражения от 124-й ракетки мира из Китая Бу Юньчаокэтэ (LL) в первом круге Открытого чемпионата США – 2026. Их встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1, 6:1 в пользу лаки-лузера Юньчаокэтэ.

«Я новенький в туре. Такие вещи будут случаться, по