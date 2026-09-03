«Такие вещи будут случаться, я новенький в туре». Ходар — о разгроме на старте US Open
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13-я ракетка мира 19-летний испанский теннисист Рафаэль Ходар объяснил причину сенсационного поражения от 124-й ракетки мира из Китая Бу Юньчаокэтэ (LL) в первом круге Открытого чемпионата США – 2026. Их встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1, 6:1 в пользу лаки-лузера Юньчаокэтэ.
US Open (м). 1-й круг
02 сентября 2026, среда. 20:20 МСК
13
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
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|1
|1
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|6
|6
124
Бу Юньчаокэтэ
Б. Юньчаокэтэ
«Я новенький в туре. Такие вещи будут случаться, по