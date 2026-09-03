Победы Калинской и Александровой на US Open, «Спартак» одолел «Родину». Главное к утру
Анна Калинская и Екатерина Александрова вышли в третий круг US Open — 2026, где сыграют с представительницами Украины Элиной Свитолиной и Мартой Костюк соответственно, «Спартак» одержал волевую победу над «Родиной» в матче Кубка России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Калинская вышла в третий круг US Open — 2026, где может встретиться со Свитолиной.
- Александрова вышла в третий круг US Open — 2026, где сыграет с Костюк.
- «Спартак» одержал волевую победу над «Родиной» в матче Кубка России.
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