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3 сентября главные новости спорта, футбол, трансферы, РПЛ, Кубок России, теннис, US Open, фигурное катание

Победы Калинской и Александровой на US Open, «Спартак» одолел «Родину». Главное к утру
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Анна Калинская и Екатерина Александрова вышли в третий круг US Open — 2026, где сыграют с представительницами Украины Элиной Свитолиной и Мартой Костюк соответственно, «Спартак» одержал волевую победу над «Родиной» в матче Кубка России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Калинская вышла в третий круг US Open — 2026, где может встретиться со Свитолиной.
  2. Александрова вышла в третий круг US Open — 2026, где сыграет с Костюк.
  3. «Спартак» одержал волевую победу над «Родиной» в матче Кубка России.
  4. Пара Мишина/Галлямов получила нейтральный статус от ISU.
  5. ЦСКА объявил о трансфере Мохамеда Аззи.