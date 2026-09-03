Алькарас обошёл Надаля и стал вторым в истории игроком по проценту побед на ТБШ

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас превзошёл своего соотечественника, 22-кратного победителя мэйджоров испанца Рафаэля Надаля по проценту побед на ТБШ и стал вторым по этому показателю в Открытой эре (с 1968 года), сообщает Opta Ace.

Сегодня, 3 сентября, Алькарас (2) улучшил свою статистику, выйдя в третий круг US Open – 2026. Карлос со счётом 4:6, 6:0, 6:3, 6:2 обыграл португальца Жайме Фарию.