15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас обошёл Надаля и стал вторым в истории игроком по проценту побед на ТБШ

Алькарас обошёл Надаля и стал вторым в истории игроком по проценту побед на ТБШ
Комментарии

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас превзошёл своего соотечественника, 22-кратного победителя мэйджоров испанца Рафаэля Надаля по проценту побед на ТБШ и стал вторым по этому показателю в Открытой эре (с 1968 года), сообщает Opta Ace.

Сегодня, 3 сентября, Алькарас (2) улучшил свою статистику, выйдя в третий круг US Open – 2026. Карлос со счётом 4:6, 6:0, 6:3, 6:2 обыграл португальца Жайме Фарию.

US Open (м). 2-й круг
03 сентября 2026, четверг. 03:30 МСК
Жайме Фария
72
Португалия
Жайме Фария
Ж. Фария
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             