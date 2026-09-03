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Арина Соболенко ни разу в карьере не проигрывала квалифаеру на ТБШ. Её серия — 13-0

Арина Соболенко ни разу в карьере не проигрывала квалифаеру на ТБШ. Её серия — 13-0
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в 13-й раз подряд обыграла квалифаера в основной сетке мэйджора. Арина остаётся непобеждённой в матчах с победительницами квалификаций на турнирах такого уровня (13:0), сообщает Opta Ace.

Свою 13-ю победу над квалифаером на ТБШ Соболенко одержала в ночь на 3 сентября во втором круге US Open – 2026. Арина со счётом 6:1, 6:1 разгромила россиянку Полину Яценко (160-я ракетка мира).

US Open (ж). 2-й круг
03 сентября 2026, четверг. 02:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6