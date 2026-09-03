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Алькарас: я собираюсь пропускать турниры, делать перерывы по 1-2 месяца

Алькарас: я собираюсь пропускать турниры, делать перерывы по 1-2 месяца
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что собирается изменить свой подход к составлению календаря на год из-за плотности турниров и частых травм.

«Мы видим, что многие игроки получают травмы.

Учитывая, насколько плотный календарь, конечно, я не хочу брать перерыв из-за травмы. Но в будущем я собираюсь делать перерывы… длительные перерывы. Может быть, не по четыре месяца, но по 1-2 месяца… Начну пропускать некоторые турниры, потому что невозможно играть на всех. Добавляют всё больше важных турниров. В некотором смысле, нас заставляют играть…

Мы видим, что многие игроки травмируются, многие устали. Если с этим ничего не делать, в будущем таких случаев будет ещё больше», — сказал Алькарас на пресс-конференции после выхода в третий круг US Open – 2026.

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